"Манчестер Сити" поздравил "Тоттенхэм" с выходом в полуфинал

"Манчестер Сити" в Твиттере поздравил "Тоттенхэм" с выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Ответом на яркий твит "Шпор" о сумашедшем матче и выходе в полуфинал "Ман Сити" написал: "Поздравляем, ребята, и удачи".
В состоявшемся в среду ответном четвертьфинале Лиги чемпионов команда Пепа Гвардьолы выиграла со счетом 4:3, но ей не хватило одного гола, чтобы пройти в следующую стадию.
Congratulations guys and good luck.– Manchester City (@ManCity) 17 апреля 2019 г.
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