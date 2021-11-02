«Мальме» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
«Мальме» уступил «Челси» (0:1) в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда потеряла шансы выйти в 1/8 финала ЛЧ.
Единственный мяч забил Хаким Зиеш. Шведский клуб пока не набрал ни одного очка. «Мальме» сохраняет теоретические шансы пробиться в Лигу Европы.
В данный момент идет другой матч группы Н «Ювентус» — «Зенит». На данный момент «Юве» с девятью очками лидирует в группе. Столько же у «Челси», который идет вторым. У «Зенита» три очка и третья позиция.
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