Додо: «Шахтеру» нужно забыть прошлогодние победы над «Реалом»

Защитник «Шахтера» Додо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы прекрасно осознаем, что, по сравнению с прошлым годом, сейчас все иначе, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Новый сезон, другая команда, новый вызов. Да, год назад мы дважды обыграли «Реал», но теперь те матчи стоит забыть и сосредоточиться на предстоящем поединке. Я доверяю абсолютно всем своим партнерам по команде, тренерскому штабу и глубоко убежден, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу. Теперь очень важно на поле показать достойный характер, красивую игру, которая свойственна нам, и постараться добиться такой важной для нас победы.

Не думаю, что на нас как-то повлияет результат прошлой игры. Тот матч уже стал историей, у нас есть возможность работать над собой и каждую неделю снова выходить на поле, чтобы стать лучше. Каждый поединок – это совершенно новая история. Мы проиграли «Реалу», но достойно показали себя в матчах украинского чемпионата. Проделали большую работу для того, чтобы показать себя совершенно по-другому. У «Шахтера» огромный потенциал, и важно, чтобы каждый футболист настроился на завтрашний матч как следует, проявил свои лучшие качества, чтобы в итоге показать достойную и красивую игру».

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится 3 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.