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Додо: «Шахтеру» нужно забыть прошлогодние победы над «Реалом»

22:55
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Защитник «Шахтера» Додо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы прекрасно осознаем, что, по сравнению с прошлым годом, сейчас все иначе, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Новый сезон, другая команда, новый вызов. Да, год назад мы дважды обыграли «Реал», но теперь те матчи стоит забыть и сосредоточиться на предстоящем поединке. Я доверяю абсолютно всем своим партнерам по команде, тренерскому штабу и глубоко убежден, что мы хорошо подготовились к завтрашнему матчу. Теперь очень важно на поле показать достойный характер, красивую игру, которая свойственна нам, и постараться добиться такой важной для нас победы.

Не думаю, что на нас как-то повлияет результат прошлой игры. Тот матч уже стал историей, у нас есть возможность работать над собой и каждую неделю снова выходить на поле, чтобы стать лучше. Каждый поединок – это совершенно новая история. Мы проиграли «Реалу», но достойно показали себя в матчах украинского чемпионата. Проделали большую работу для того, чтобы показать себя совершенно по-другому. У «Шахтера» огромный потенциал, и важно, чтобы каждый футболист настроился на завтрашний матч как следует, проявил свои лучшие качества, чтобы в итоге показать достойную и красивую игру».

Матч «Реал» - «Шахтер» состоится 3 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • Metaratings.ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Евгений Петров все материалы автора

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