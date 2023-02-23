Махрез признан лучшим игроком матча «Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Махрез признан лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1). Алжирец на 27-й минуте открыл счет. После игры ему вручили памятный приз.

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он забил гол и хорошо использовал дриблинг. Он всегда был между линиями и уверенно играл в обороне».

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.