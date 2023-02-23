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Сегодня, 01:09

Райт-Филлипс объяснил, почему «Манчестер Сити» не делал замен в матче с «Лейпцигом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филлипс прокомментировал ничью «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1).

«Лейпциг» был настолько агрессивен во втором тайме, что не давал «Сити» времени передохнуть. Замены в такой ситуации могли нарушить то, как команда играла и защищалась. «Сити» все-таки создал два момента. В другой день они могли закончиться голами", — цитирует пресс-служба УЕФА Райта-Филлипс.

Ответная игра состоится 14 марта в Англии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

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