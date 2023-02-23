Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту»

«Интер» выиграл у «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меаца» в Милане.

В первом тайме мячей забито не было. Во второй половине единственный гол забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку на 86-й минуте встречи.

Гости играли в меньшинстве с 70-й минуты, так как полузащитник Отавиу получил красную карточку.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.