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Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Порту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. «Интер» — «Порту» — 1:0. Ромелу Лукаку.
Фото Reuters

«Интер» выиграл у «Порту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меаца» в Милане.

В первом тайме мячей забито не было. Во второй половине единственный гол забил бельгийский форвард Ромелу Лукаку на 86-й минуте встречи.

Гости играли в меньшинстве с 70-й минуты, так как полузащитник Отавиу получил красную карточку.

Ответная игра состоится 14 марта в Португалии. Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Порту

Ромелу Лукаку
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ФК Порту
0
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