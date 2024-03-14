Де Йонг: «ПСВ однозначно мог добиться большего в ответном матче с «Боруссией»

Капитан ПСВ Люк де Йонг прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы однозначно могли добиться большего, по меньшей мере ничьей. Мы доминировали во втором тайме, не создавая серьезных моментов, вплоть до самого конца, когда я должен был забивать», — цитирует пресс-служба УЕФА де Йонга.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.