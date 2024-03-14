Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

14 марта, 01:35

Санчо признан лучшим игроком матча «Боруссия» — ПСВ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джейдон Санчо.
Фото AFP

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (2:0).

«Санчо очень хорошо начал игру, сделав несколько хороших выходов один на один и отличный удар из-за пределов штрафной, забив первый гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.

Футболисты &laquo;Боруссии&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота ПСВ. «Боруссия» висела на волоске. ПСВ простил немцев — дальше в Лиге чемпионов пошел Дортмунд
Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
0
Читайте также
Знаменитому футболисту «Зенита» Афанасьеву исполнилось 65 лет
В Кремле отреагировали на возможные санкции МОК за участие в Играх дружбы
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Реал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Наполи» — «Айнтрахт»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Ман Сити» — «Лейпциг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Порту» — «Интер»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги чемпионов
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Милан»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Челси» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Бенфика» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Интер» — «Порту»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Наполи»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Челси»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Брюгге» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Милан» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «ПСЖ»: видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Севилья»: видеообзор матча
«Милан» — «Зальцбург»: видеообзор матча
«Маккаби» — «Бенфика»: видеообзор матча
«Челси» — «Динамо» Загреб: видеообзор матча
«Копенгаген» — «Боруссия» Д: видеообзор матча
«Шахтер» — «Лейпциг»: видеообзор матча
«Реал» — «Селтик»: видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Наполи»: видеообзор матча
«Бавария» — «Интер»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Йонг: «ПСВ однозначно мог добиться большего в ответном матче с «Боруссией»

«Атлетико» по пенальти переиграл «Интер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Новости
RSS RSS
Все новости