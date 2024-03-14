Санчо признан лучшим игроком матча «Боруссия» — ПСВ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСВ (2:0).

«Санчо очень хорошо начал игру, сделав несколько хороших выходов один на один и отличный удар из-за пределов штрафной, забив первый гол», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

Дортмундская команда одержала победу по сумме двух матчей и вышла в 1/4 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу, 15 марта.