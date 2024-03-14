Дортмундская «Боруссия» переиграла ПСВ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

На 3-й минуте нападающий дортмундцев Джейдон Санчо открыл счет. Во втором тайме забитый Никласом Фуллкругом мяч был отменен ВАР из-за офсайда. На последних секундах Марко Ройс удвоил преимущество хозяев.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышла «Боруссия». Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта.