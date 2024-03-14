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14 марта, 00:53

Дортмундская «Боруссия» переиграла ПСВ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки Боруссии празднуют гол.
Фото Reuters

Дортмундская «Боруссия» обыграла ПСВ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

На 3-й минуте нападающий дортмундцев Джейдон Санчо открыл счет. Во втором тайме забитый Никласом Фуллкругом мяч был отменен ВАР из-за офсайда. На последних секундах Марко Ройс удвоил преимущество хозяев.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышла «Боруссия». Жеребьевка 1/4 финала состоится в пятницу, 15 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
13 мар, 23:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:0
ПСВ

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСВ
1
4
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