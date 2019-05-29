Лунев поделился ожиданиями от игры "Зенита" в ЛЧ сезона-2019/20

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов, информирует официальный сайт сине-бело голубых.
"Зенит" выиграл чемпионат России по итогам сезона-2018/19 и вышел в групповой турнир ЛЧ.
– Уже осенью "Зенит" начнет свой путь в Лиге чемпионов. Каковы ожидания?
– Жду с большим интересом. Игры в Европе – они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов – это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень, – приводит слова Лунева пресс-служба "Зенита".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-05-29-andrey-lunev-zolotoy-match-my-sygrali-v-krasnodare.htm
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