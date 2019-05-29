Лунев поделился ожиданиями от игры "Зенита" в ЛЧ сезона-2019/20

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев с нетерпением ждет матчей Лиги чемпионов, информирует официальный сайт сине-бело голубых.

"Зенит" выиграл чемпионат России по итогам сезона-2018/19 и вышел в групповой турнир ЛЧ.

– Уже осенью "Зенит" начнет свой путь в Лиге чемпионов. Каковы ожидания?

– Жду с большим интересом. Игры в Европе – они очень футбольные. В России такие бывают не всегда. Лига чемпионов – это удовольствие и от атмосферы, и от уровня соперника, который старается играть в футбол. Хочется показать себя и понять свой истинный уровень, – приводит слова Лунева пресс-служба "Зенита".

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