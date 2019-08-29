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Лука Джорджевич: «Мечтаю забить «Ювентусу». Да нет, мечтаю забить всем»

22:09
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Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич оценил результат жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Московскому клубу в сопернике достались «Байер», «Ювентус» и «Атлетико».

—  Как мне группа? Фантастика! —  приводит слова Джорджевича официальный сайт «Локомотива». — Мечтаю забить «Ювентусу». Да нет, мечтаю забить всем! Шансы есть, если мы соберемся и покажем наши лучшие качества. Будем единым целым на поле. Я уверен: мы можем все!

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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