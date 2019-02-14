Луис Фернандес: "Верратти может стать новым Модричем или Иньестой из "ПСЖ"

Экс-футболист, бывший полузащитник "ПСЖ" и чемпион Европы в составе сборной Франции 1984 года Луис Фернандес высоко оценил игру хавбека парижан Марко Верратти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (2:0), передает Diario AS.

– Благодаря техническому мастерству Верратти, его движениям и координации он может с легкостью отдать мяч. Он отдал всего себя на поле и помог "ПСЖ" достичь результата. У него есть все качества, чтобы стать Модричем или Иньестой из "ПСЖ", – цитирует Фернандеса Diario AS.

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