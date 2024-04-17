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Энрике: «Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Барселоной» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь парнями. Мы показали, чего хотели добиться здесь. Мы пропустили гол, но не сломались. Мы продолжали играть, атаковать. Сделали все возможное, чтобы превзойти «Барселону». Мои игроки проявили характер, большой энтузиазм и большое желание. Этой победой мы обязаны нашим болельщикам, особенно тем, кто был на трибунах.

Мы превосходно действовали в прессинге — Баркола, Килиан и Усман были великолепны и позволили нам играть туда, куда мы хотели. Я подробно проанализировал первый матч и еще больше убедился в том, что мы не заслуживали поражения. После пропущенного мяча сегодня игроки сохранили уверенность и продолжали делать правильные вещи.

Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит. Но я как профессионал должен выполнять свою работу, и думаю, что сегодня я сделал все возможное, чтобы помочь парням. Теперь мы в полуфинале», — цитирует пресс-служба УЕФА Энрике.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

 
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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