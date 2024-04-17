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Сегодня, 03:05

Хави: «Барселона» вернется, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше в Лиге чемпионов и пройти еще дальше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хави.
Фото AFP

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес после поражения от «ПСЖ» (1:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов отметил, что каталонцы достойно сыграли в этом розыгрыше турнира.

«Пока шла игра 11 на 11, мы были хорошо организованы. Ход матча изменился полностью. Мы могли сделать счет 2:2, но Гюндо попал в штангу. У Левандовски была возможность сделать счет 2:0, но он пробил выше ворот. Мы упустили хорошие возможности, но нам было непросто, ведь мы играли вдесятером. Было бы любопытно посмотреть, как сложилась бы игра, если бы команды остались в равных составах. Считаю, что мы достойно проявили себя в этой Лиге чемпионов. «Барселона» вернется, чтобы в следующий раз сыграть еще лучше и пройти еще дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.

«ПСЖ» по сумме двух встреч одержал победу (общий счет — 6:4) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с дортмундской «Боруссией».

 
Килиан Мбаппе бьет по&nbsp;воротам. Великая французская революция! «Барса» в нокауте, «ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2040497--barcelona-vs-paris/
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
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