6 лет назад «Зенит» обыграл «Лион» благодаря дублю Дзюбы и передачам Халка

4 ноября 2015 года «Зенит» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Дубль в той встрече оформил Артем Дзюба, которому дважды ассистировал Халк.

В сезоне-2015/16 «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 15 очков. В 1/8 финала петербуржцы уступили «Бенфике» со счетом 1:3 (0:1, 1:2).