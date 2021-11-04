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6 лет назад «Зенит» обыграл «Лион» благодаря дублю Дзюбы и передачам Халка

16:45
Халк и Артем Дзюба. Фото Twitter
Халк и Артем Дзюба. Фото Twitter
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4 ноября 2015 года «Зенит» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счетом 2:0.

Дубль в той встрече оформил Артем Дзюба, которому дважды ассистировал Халк.

В сезоне-2015/16 «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 15 очков. В 1/8 финала петербуржцы уступили «Бенфике» со счетом 1:3 (0:1, 1:2).

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Сергей Разин все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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