6 лет назад «Зенит» обыграл «Лион» благодаря дублю Дзюбы и передачам Халка
16:45
4 ноября 2015 года «Зенит» в матче группового турнира Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счетом 2:0.
Дубль в той встрече оформил Артем Дзюба, которому дважды ассистировал Халк.
В сезоне-2015/16 «Зенит» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 15 очков. В 1/8 финала петербуржцы уступили «Бенфике» со счетом 1:3 (0:1, 1:2).
? #вэтотдень в 2015-м:— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2021
Лион — Зенит 0:2 ??
Дзюба ?? #ЛигаЧемпионов | @zenit_spb pic.twitter.com/6mCFjNkzop
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