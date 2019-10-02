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Лучший бомбардир «Лилля» рассказал, как в детстве искал бутсы на свалках

15:08
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Нападающий «Лилля» Виктор Осимен в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Челси» рассказал о тяжелом детстве.

— В детстве в свободное время я крутился вокруг свалок, искал бутсы. Порой на правой ноге у меня был кроссовок одной фирмы, а на левой — другой. Это была настоящая борьба за выживание, я чуть не погиб, будучи ребенком, — приводит Daily Mail слова Осимена.

В текущем чемпионате Франции 20-летний нигериец забил 6 голов в 8 турах.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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