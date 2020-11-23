Луческу сообщил, что лидеры «Динамо» не смогут сыграть против «Барселоны»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что полузащитники Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков вряд ли смогут сыграть в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Сидорчук? Он пока не провел ни одной тренировки. Он отсутствовал. Вчера получили негативный результат, сегодня он еще медосмотр проходит. Должен только начинать тренироваться. Что касается Цыганкова, то он будет полноценно готов лишь к субботней встрече чемпионата», — сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Ранее стало известно, что «Барселона» отправилась в Киев без Лионеля Месси.

Матч «Динамо» — «Барселона» пройдет во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск).