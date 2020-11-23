Месси не сыграет с киевским «Динамо»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не попал в состав команды на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов протиа киевского «Динамо», информирует пресс-служба каталонцев. Встреча пройдет завтра на стадионе Олимпийский в Киеве.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть «Золотых мячей».