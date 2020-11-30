Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Зальцбургом».

— Что может ожидать болельщик от своей команды? Только победы, разумеется, — сказал Баринов «СЭ». — Если посмотреть, как складывался матч с «Ахматом», можно сказать, что «Локомотиву» предстоит очень тяжелый матч. Так же успех команды будет зависеть от того, будут ли все здоровы, выйдет ли Миранчук — очень много факторов.

Все российские болельщики ждут, чтобы хоть одна команда набрала три очка в Европе. Если завтра будет ничья, то, скорее всего, удастся попасть в Лигу Европы. К сожалению, первый матч в Австрии я не смотрел, так что про сам «Зальцбург» сказать ничего не могу. Но, в любом случае, для «Локомотива» это шанс оказаться единственной командой от России в Европе весной. Я бы даже сказал, что реально занять второе место: обыгрывай «Зальцбург», играй вничью с «Баварией». Если «Бавария» к этому моменту не будет мотивирована, то почему нет? Это, я бы сказал, достаточно вероятный исход. (Владимир Пушкарев)