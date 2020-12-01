«Локомотив» — «Зальцбург»: Антон Миранчук догнал Лоськова и Бузникина
22:54
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти в домашнем матче против «Зальцбурга» и забил четвертый гол в Лиге чемпионов. 25-летний хавбек повторил рекорд «Локомотива» по результативности в турнире. До него по четыре мяча записывали на свой счет лидеры команды начала 2000-х Максим Бузникин и Дмитрий Лоськов.
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
Антон Миранчук
|
Россия
|
12
|
4
|
Максим Бузникин
|
Россия
|
16
|
4
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
23
|
4
|
Алексей Миранчук
|
Россия
|
10
|
2
|
Джеймс Обиора
|
Нигерия
|
13
|
2
|
Гжегож Крыховяк
|
Польша
|
16
|
2
|
Марат Измайлов
|
Россия
|
16
|
2
|
Сергей Игнашевич
|
Россия
|
23
|
2
|
Владимир Маминов
|
Узбекистан
|
26
|
2
(Кирилл Бурдаков)
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