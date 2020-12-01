Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти в домашнем матче против «Зальцбурга» и забил четвертый гол в Лиге чемпионов. 25-летний хавбек повторил рекорд «Локомотива» по результативности в турнире. До него по четыре мяча записывали на свой счет лидеры команды начала 2000-х Максим Бузникин и Дмитрий Лоськов.

Игрок Страна Матчи Голы Антон Миранчук Россия 12 4 Максим Бузникин Россия 16 4 Дмитрий Лоськов Россия 23 4 Алексей Миранчук Россия 10 2 Джеймс Обиора Нигерия 13 2 Гжегож Крыховяк Польша 16 2 Марат Измайлов Россия 16 2 Сергей Игнашевич Россия 23 2 Владимир Маминов Узбекистан 26 2

(Кирилл Бурдаков)