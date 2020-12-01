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«Локомотив» — «Зальцбург»: Антон Миранчук догнал Лоськова и Бузникина

22:54
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал пенальти в домашнем матче против «Зальцбурга» и забил четвертый гол в Лиге чемпионов. 25-летний хавбек повторил рекорд «Локомотива» по результативности в турнире. До него по четыре мяча записывали на свой счет лидеры команды начала 2000-х Максим Бузникин и Дмитрий Лоськов.

Игрок

Страна

Матчи

Голы

Антон Миранчук

Россия

12

4

Максим Бузникин

Россия

16

4

Дмитрий Лоськов

Россия

23

4

Алексей Миранчук

Россия

10

2

Джеймс Обиора

Нигерия

13

2

Гжегож Крыховяк

Польша

16

2

Марат Измайлов

Россия

16

2

Сергей Игнашевич

Россия

23

2

Владимир Маминов

Узбекистан

26

2

(Кирилл Бурдаков)

Локомотив — Зальцбург

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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