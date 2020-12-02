Рейтинг УЕФА: Россия упала на 20-е место, Англия догоняет Испанию

Российские клубы продолжают балансировать на границе второго и третьего десятков рейтинга УЕФА этого сезона.

С 21-й строчки они смогли подняться на 17-ю, потом снова упали на 19-ю, а после поражения «Локомотива» и ничьей «Мидтьюлланна» с «Аталантой» (1:1) теперь идут на 20-й позиции, пропустив вперед датчан. Результат слабый, он по-прежнему ставит под угрозу ближайшее будущее, в котором Россию ждет место во втором десятке.

Очень здорово играют англичане. В следующем году, когда перестанет учитываться коэффициент сезона-2016/17, они точно станут лидерами рейтинга и намного оторвутся от испанцев. При этом, возможно, им удастся догнать и обогнать конкурентов даже в этом сезоне — настолько притормаживают большинство команд из Испании. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Локомотив ЛЧ 17,95 2. Зенит ЛЧ 16,15 3. Краснодар ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 3 4 7 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5?

Всего: 23 очко, 6 команд, коэффициент 3,833, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 10,642 74,5 88,997 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 12,357 86,5 88,569 7 (7) 3. Италия 14,25 17,333 12,642 14,928 9,285 65 68,438 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 9,071 63,5 67,427 7 (6) 5. Франция 14,416 11,5 10,583 11,666 4,916 29,5 53,081 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,9 10,3 6,6 33 45,549 5 (3) 7. Россия 9,2 12,6 7,583 4,666 3,833 23 37,882 6 (4) 8. Голландия 9,1 2,9 8,6 9,4 5,8 29 35,8 5 (4) 9. Бельгия 12,5 2,6 7,8 7,6 4,6 23 35,1 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,75 6,2 5,8 5,1 25,5 34,225 5 (4) 11. Украина 5,5 8 5,6 7,2 4,4 22 30,7 5 (3) 12. Шотландия 4,375 4 6,75 9,75 5,75 23 30,625 4 (2) 13. Турция 9,7 6,8 5,5 5 3,1 15,5 30,1 5 (2) 14. Дания 8,5 5,25 4,875 5,125 3,875 15,5 27,625 4 (1) 15. Кипр 5,5 7 6,125 5,125 3,5 14 27,25 4 (1) 16. Сербия 2,875 6,375 6 6 4,5 18 25,75 4 (1) 17. Греция 5,8 5,1 5,1 4,9 4,1 20,5 25 5 (3) 18. Швейцария 4,3 6,5 3,9 6,4 3,625 14,5 24,725 4 (1) 19. Чехия 5,5 5,5 6,5 2,5 4 20 24 5 (3) 20. Хорватия 5,125 5,125 5,75 4,375 3,1 15,5 23,475 5 (2) 21. Израиль 6,75 5,625 2,625 2,375 5,75 23 23,125 4 (2) 22. Швеция 2,75 5,375 4,125 5,75 2,5 10 20,5 4 (0) 23. Болгария 4,25 4 4 4,125 3,25 13 19,625 4 (2) 24. Норвегия 1,375 4 5,375 3,75 4,5 18 19 4 (1) 25. Румыния 3,3 2,9 2,375 5,875 3,5 14 17,95 4 (1) 26. Азербайджан 4,25 4,375 2,375 3,375 2,25 9 16,625 4 (1) 27. Казахстан 2,75 4,25 4,25 3,375 1 4 15,625 4 (0) 28. Венгрия 1,875 1,625 3,25 4,5 4,25 17 15,5 4 (1) 29. Белоруссия 3 3,25 5 2,5 1,5 6 15,25 4 (0) 30. Польша 3,875 2,875 2,25 2,125 4 16 15,125 4 (1) 31. Словения 2,25 4,625 3,125 2 2,25 9 14,25 4 (0) 32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3 1,5 6 13,625 4 (0) 33. Лихтенштейн 2,5 2 1,5 2,5 0,5 0,5 9 1 (0) 34. Литва 0,5 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,75 4 (0) 35. Люксембург 0,75 0,875 2,625 3 1 4 8,25 4 (0) 36. Босния 0,5 1,375 2 1,5 2,625 10,5 8 4 (0) 37. Ирландия 2,625 1,125 1 1,25 1,875 7,5 7,875 4 (1) 38. Сев.Македония 1,25 3,125 1 0,5 1,75 7 7,625 4 (0) 39. Армения 1,125 0,625 1,5 2,75 1,375 5,5 7,375 4 (0) 40. Латвия 1,375 0,75 1,625 2,25 1,375 5,5 7,375 4 (0) 41. Албания 0,875 2,625 1 0,75 2 8 7,25 4 (0) 42. Сев.Ирландия 0,5 0,75 0,5 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0) 43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,25 1,75 7 6,875 4 (0) 44. Финляндия 1,75 1,25 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0) 45. Молдавия 0,875 2,75 1,125 0,75 1,375 5,5 6,875 4 (0) 46. Мальта 1,25 1,375 1,5 0,75 1,5 6 6,375 4 (0) 47. Фареры 0,375 0,75 1,125 1,125 2,75 11 6,125 4 (0) 48. Косово 0 0 2,5 1,5 1,833 5,5 5,833 3 (0) 49. Гибралтар 1,5 0,5 1 1 1,666 5 5,666 3 (0) 50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1 1,625 6,5 5 4 (0) 51. Уэльс 1 0,5 1 1 1,5 6 5 4 (0) 52. Исландия 1 1,125 1,5 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0) 53. Эстония 1,375 0,625 0,5 0,875 1,375 5,5 4,75 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,5 0,666 2 3,331 3 (0) 55. Сан-Марино 0 0,166 0,5 0 0,5 1,5 1,166 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.