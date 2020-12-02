Рейтинг УЕФА: Россия упала на 20-е место, Англия догоняет Испанию
С 21-й строчки они смогли подняться на 17-ю, потом снова упали на 19-ю, а после поражения «Локомотива» и ничьей «Мидтьюлланна» с «Аталантой» (1:1) теперь идут на 20-й позиции, пропустив вперед датчан. Результат слабый, он по-прежнему ставит под угрозу ближайшее будущее, в котором Россию ждет место во втором десятке.
Очень здорово играют англичане. В следующем году, когда перестанет учитываться коэффициент сезона-2016/17, они точно станут лидерами рейтинга и намного оторвутся от испанцев. При этом, возможно, им удастся догнать и обогнать конкурентов даже в этом сезоне — настолько притормаживают большинство команд из Испании. (Александр Бобров)
Сколько заработали наши клубы
|
Клуб
|
Турнир
|
Сумма*
|
1. Локомотив
|
ЛЧ
|
17,95
|
2. Зенит
|
ЛЧ
|
16,15
|
3. Краснодар
|
ЛЧ
|
16,15
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3,49
|
5. Ростов
|
ЛЕ
|
0,28
|
6. Динамо
|
ЛЕ
|
0,26
* В миллионах евро.
За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.
Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.
Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5?
Всего: 23 очко, 6 команд, коэффициент 3,833, 20-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
10,642
|
74,5
|
88,997
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
12,357
|
86,5
|
88,569
|
7 (7)
|
3. Италия
|
14,25
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
9,285
|
65
|
68,438
|
7 (7)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
9,071
|
63,5
|
67,427
|
7 (6)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,5
|
10,583
|
11,666
|
4,916
|
29,5
|
53,081
|
6 (5)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,9
|
10,3
|
6,6
|
33
|
45,549
|
5 (3)
|
7. Россия
|
9,2
|
12,6
|
7,583
|
4,666
|
3,833
|
23
|
37,882
|
6 (4)
|
8. Голландия
|
9,1
|
2,9
|
8,6
|
9,4
|
5,8
|
29
|
35,8
|
5 (4)
|
9. Бельгия
|
12,5
|
2,6
|
7,8
|
7,6
|
4,6
|
23
|
35,1
|
5 (4)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,75
|
6,2
|
5,8
|
5,1
|
25,5
|
34,225
|
5 (4)
|
11. Украина
|
5,5
|
8
|
5,6
|
7,2
|
4,4
|
22
|
30,7
|
5 (3)
|
12. Шотландия
|
4,375
|
4
|
6,75
|
9,75
|
5,75
|
23
|
30,625
|
4 (2)
|
13. Турция
|
9,7
|
6,8
|
5,5
|
5
|
3,1
|
15,5
|
30,1
|
5 (2)
|
14. Дания
|
8,5
|
5,25
|
4,875
|
5,125
|
3,875
|
15,5
|
27,625
|
4 (1)
|
15. Кипр
|
5,5
|
7
|
6,125
|
5,125
|
3,5
|
14
|
27,25
|
4 (1)
|
16. Сербия
|
2,875
|
6,375
|
6
|
6
|
4,5
|
18
|
25,75
|
4 (1)
|
17. Греция
|
5,8
|
5,1
|
5,1
|
4,9
|
4,1
|
20,5
|
25
|
5 (3)
|
18. Швейцария
|
4,3
|
6,5
|
3,9
|
6,4
|
3,625
|
14,5
|
24,725
|
4 (1)
|
19. Чехия
|
5,5
|
5,5
|
6,5
|
2,5
|
4
|
20
|
24
|
5 (3)
|
20. Хорватия
|
5,125
|
5,125
|
5,75
|
4,375
|
3,1
|
15,5
|
23,475
|
5 (2)
|
21. Израиль
|
6,75
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
5,75
|
23
|
23,125
|
4 (2)
|
22. Швеция
|
2,75
|
5,375
|
4,125
|
5,75
|
2,5
|
10
|
20,5
|
4 (0)
|
23. Болгария
|
4,25
|
4
|
4
|
4,125
|
3,25
|
13
|
19,625
|
4 (2)
|
24. Норвегия
|
1,375
|
4
|
5,375
|
3,75
|
4,5
|
18
|
19
|
4 (1)
|
25. Румыния
|
3,3
|
2,9
|
2,375
|
5,875
|
3,5
|
14
|
17,95
|
4 (1)
|
26. Азербайджан
|
4,25
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
2,25
|
9
|
16,625
|
4 (1)
|
27. Казахстан
|
2,75
|
4,25
|
4,25
|
3,375
|
1
|
4
|
15,625
|
4 (0)
|
28. Венгрия
|
1,875
|
1,625
|
3,25
|
4,5
|
4,25
|
17
|
15,5
|
4 (1)
|
29. Белоруссия
|
3
|
3,25
|
5
|
2,5
|
1,5
|
6
|
15,25
|
4 (0)
|
30. Польша
|
3,875
|
2,875
|
2,25
|
2,125
|
4
|
16
|
15,125
|
4 (1)
|
31. Словения
|
2,25
|
4,625
|
3,125
|
2
|
2,25
|
9
|
14,25
|
4 (0)
|
32. Словакия
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
3
|
1,5
|
6
|
13,625
|
4 (0)
|
33. Лихтенштейн
|
2,5
|
2
|
1,5
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
9
|
1 (0)
|
34. Литва
|
0,5
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
1,625
|
6,5
|
8,75
|
4 (0)
|
35. Люксембург
|
0,75
|
0,875
|
2,625
|
3
|
1
|
4
|
8,25
|
4 (0)
|
36. Босния
|
0,5
|
1,375
|
2
|
1,5
|
2,625
|
10,5
|
8
|
4 (0)
|
37. Ирландия
|
2,625
|
1,125
|
1
|
1,25
|
1,875
|
7,5
|
7,875
|
4 (1)
|
38. Сев.Македония
|
1,25
|
3,125
|
1
|
0,5
|
1,75
|
7
|
7,625
|
4 (0)
|
39. Армения
|
1,125
|
0,625
|
1,5
|
2,75
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
40. Латвия
|
1,375
|
0,75
|
1,625
|
2,25
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
41. Албания
|
0,875
|
2,625
|
1
|
0,75
|
2
|
8
|
7,25
|
4 (0)
|
42. Сев.Ирландия
|
0,5
|
0,75
|
0,5
|
2,375
|
2,833
|
8,5
|
6,958
|
3 (0)
|
43. Грузия
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
2,25
|
1,75
|
7
|
6,875
|
4 (0)
|
44. Финляндия
|
1,75
|
1,25
|
0,875
|
1,625
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
45. Молдавия
|
0,875
|
2,75
|
1,125
|
0,75
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
46. Мальта
|
1,25
|
1,375
|
1,5
|
0,75
|
1,5
|
6
|
6,375
|
4 (0)
|
47. Фареры
|
0,375
|
0,75
|
1,125
|
1,125
|
2,75
|
11
|
6,125
|
4 (0)
|
48. Косово
|
0
|
0
|
2,5
|
1,5
|
1,833
|
5,5
|
5,833
|
3 (0)
|
49. Гибралтар
|
1,5
|
0,5
|
1
|
1
|
1,666
|
5
|
5,666
|
3 (0)
|
50. Черногория
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1
|
1,625
|
6,5
|
5
|
4 (0)
|
51. Уэльс
|
1
|
0,5
|
1
|
1
|
1,5
|
6
|
5
|
4 (0)
|
52. Исландия
|
1
|
1,125
|
1,5
|
0,625
|
0,625
|
2,5
|
4,875
|
4 (0)
|
53. Эстония
|
1,375
|
0,625
|
0,5
|
0,875
|
1,375
|
5,5
|
4,75
|
4 (0)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
1,5
|
0,666
|
2
|
3,331
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0
|
0,166
|
0,5
|
0
|
0,5
|
1,5
|
1,166
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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