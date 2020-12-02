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Рейтинг УЕФА: Россия упала на 20-е место, Англия догоняет Испанию

01:25
Общий вид. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Общий вид. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российские клубы продолжают балансировать на границе второго и третьего десятков рейтинга УЕФА этого сезона.

С 21-й строчки они смогли подняться на 17-ю, потом снова упали на 19-ю, а после поражения «Локомотива» и ничьей «Мидтьюлланна» с «Аталантой» (1:1) теперь идут на 20-й позиции, пропустив вперед датчан. Результат слабый, он по-прежнему ставит под угрозу ближайшее будущее, в котором Россию ждет место во втором десятке.

Очень здорово играют англичане. В следующем году, когда перестанет учитываться коэффициент сезона-2016/17, они точно станут лидерами рейтинга и намного оторвутся от испанцев. При этом, возможно, им удастся догнать и обогнать конкурентов даже в этом сезоне — настолько притормаживают большинство команд из Испании. (Александр Бобров)

Сколько заработали наши клубы

Клуб

Турнир

Сумма*

1. Локомотив

ЛЧ

17,95

2. Зенит

ЛЧ

16,15

3. Краснодар

ЛЧ

16,15

4. ЦСКА

ЛЕ

3,49

5. Ростов

ЛЕ

0,28

6. Динамо

ЛЕ

0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ

3

4

7

Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

3

0

3

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5?

Всего: 23 очко, 6 команд, коэффициент 3,833, 20-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

10,642

74,5

88,997

7 (7*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

12,357

86,5

88,569

7 (7)

3. Италия

14,25

17,333

12,642

14,928

9,285

65

68,438

7 (7)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

9,071

63,5

67,427

7 (6)

5. Франция

14,416

11,5

10,583

11,666

4,916

29,5

53,081

6 (5)

6. Португалия

8,083

9,666

10,9

10,3

6,6

33

45,549

5 (3)

7. Россия

9,2

12,6

7,583

4,666

3,833

23

37,882

6 (4)

8. Голландия

9,1

2,9

8,6

9,4

5,8

29

35,8

5 (4)

9. Бельгия

12,5

2,6

7,8

7,6

4,6

23

35,1

5 (4)

10. Австрия

7,375

9,75

6,2

5,8

5,1

25,5

34,225

5 (4)

11. Украина

5,5

8

5,6

7,2

4,4

22

30,7

5 (3)

12. Шотландия

4,375

4

6,75

9,75

5,75

23

30,625

4 (2)

13. Турция

9,7

6,8

5,5

5

3,1

15,5

30,1

5 (2)

14. Дания

8,5

5,25

4,875

5,125

3,875

15,5

27,625

4 (1)

15. Кипр

5,5

7

6,125

5,125

3,5

14

27,25

4 (1)

16. Сербия

2,875

6,375

6

6

4,5

18

25,75

4 (1)

17. Греция

5,8

5,1

5,1

4,9

4,1

20,5

25

5 (3)

18. Швейцария

4,3

6,5

3,9

6,4

3,625

14,5

24,725

4 (1)

19. Чехия

5,5

5,5

6,5

2,5

4

20

24

5 (3)

20. Хорватия

5,125

5,125

5,75

4,375

3,1

15,5

23,475

5 (2)

21. Израиль

6,75

5,625

2,625

2,375

5,75

23

23,125

4 (2)

22. Швеция

2,75

5,375

4,125

5,75

2,5

10

20,5

4 (0)

23. Болгария

4,25

4

4

4,125

3,25

13

19,625

4 (2)

24. Норвегия

1,375

4

5,375

3,75

4,5

18

19

4 (1)

25. Румыния

3,3

2,9

2,375

5,875

3,5

14

17,95

4 (1)

26. Азербайджан

4,25

4,375

2,375

3,375

2,25

9

16,625

4 (1)

27. Казахстан

2,75

4,25

4,25

3,375

1

4

15,625

4 (0)

28. Венгрия

1,875

1,625

3,25

4,5

4,25

17

15,5

4 (1)

29. Белоруссия

3

3,25

5

2,5

1,5

6

15,25

4 (0)

30. Польша

3,875

2,875

2,25

2,125

4

16

15,125

4 (1)

31. Словения

2,25

4,625

3,125

2

2,25

9

14,25

4 (0)

32. Словакия

2,125

1,875

5,125

3

1,5

6

13,625

4 (0)

33. Лихтенштейн

2,5

2

1,5

2,5

0,5

0,5

9

1 (0)

34. Литва

0,5

2,375

2,625

1,625

1,625

6,5

8,75

4 (0)

35. Люксембург

0,75

0,875

2,625

3

1

4

8,25

4 (0)

36. Босния

0,5

1,375

2

1,5

2,625

10,5

8

4 (0)

37. Ирландия

2,625

1,125

1

1,25

1,875

7,5

7,875

4 (1)

38. Сев.Македония

1,25

3,125

1

0,5

1,75

7

7,625

4 (0)

39. Армения

1,125

0,625

1,5

2,75

1,375

5,5

7,375

4 (0)

40. Латвия

1,375

0,75

1,625

2,25

1,375

5,5

7,375

4 (0)

41. Албания

0,875

2,625

1

0,75

2

8

7,25

4 (0)

42. Сев.Ирландия

0,5

0,75

0,5

2,375

2,833

8,5

6,958

3 (0)

43. Грузия

1,125

0,125

1,625

2,25

1,75

7

6,875

4 (0)

44. Финляндия

1,75

1,25

0,875

1,625

1,375

5,5

6,875

4 (0)

45. Молдавия

0,875

2,75

1,125

0,75

1,375

5,5

6,875

4 (0)

46. Мальта

1,25

1,375

1,5

0,75

1,5

6

6,375

4 (0)

47. Фареры

0,375

0,75

1,125

1,125

2,75

11

6,125

4 (0)

48. Косово

0

0

2,5

1,5

1,833

5,5

5,833

3 (0)

49. Гибралтар

1,5

0,5

1

1

1,666

5

5,666

3 (0)

50. Черногория

0,875

1,125

0,375

1

1,625

6,5

5

4 (0)

51. Уэльс

1

0,5

1

1

1,5

6

5

4 (0)

52. Исландия

1

1,125

1,5

0,625

0,625

2,5

4,875

4 (0)

53. Эстония

1,375

0,625

0,5

0,875

1,375

5,5

4,75

4 (0)

54. Андорра

0,166

0,166

0,833

1,5

0,666

2

3,331

3 (0)

55. Сан-Марино

0

0,166

0,5

0

0,5

1,5

1,166

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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