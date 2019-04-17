"Ливерпуль" разгромил "Порту" и сыграет с "Барселоной" в полуфинале ЛЧ

"Ливерпуль" с разгромным счетом обыграл "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1). Голами в составе "красных" отметились нападающие Садио Мане, Мохамед Салах и Роберту Фирмину, а также защитник Виргил ван Дейк, у "драконов" отличился защитник Эдер Милитау.

"Ливерпуль" победил "Порту" с общим счетом 6-1 по сумме двух встреч. В полуфинале Лиги чемпионов мерсисайдцы сыграют с "Барселоной".

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:4 (0:1)

Голы: Мане, 26 (0:1). Салах, 65 (0:2). Эдер Милитау, 69 (1:2). Роберту Фирмину, 77 (1:3). ван Дейк, 84 (1:4).

"Порту": Касильяс, Эдер Милитау, Фелипе, Пепе, Теллес, Отавиу (Соарес, 46), Данилу Перейра, Эррера, Корона (Фернанду, 78), Марега, Брахими (Бруну Кошта, 81).

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд (Гомес, 66), Матип, ван Дейк, Робертсон (Хендерсон, 71), Вайналдум, Фабинью, Милнер, Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 46), Мане.

Предупреждения: Мане, 32. Пепе, 36.

Судья: Маккели (Голландия).

17 апреля. Порту. Стадион "Драгау".

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