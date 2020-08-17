«Ливерпуль» не получит бонусы от «Барселоны», если Коутиньо выиграет Лигу чемпионов с «Баварией»

«Ливерпуль» не получит никаких бонусов от «Барселоны» за выступления нападающего Филиппе Коутинью в «Баварии», сообщает The Times.

Если бразилец выиграет Лигу чемпионов в составе немецкого клуба, за который он выступает на правах аренды из «Барселоны», «Ливерпуль» не получит бонусы. Эти выплаты привязаны только к выступлениям Коутинью в «Барсе».

Напомним, в случае победы в Лиге чемпионов с Коутинью в составе «Барселона» должна была бы заплатить «Ливерпулю» 5 миллионов евро.

Бразилец перешел в каталонский клуб в январе 2018 года. За него заплатили 120 миллионов евро. Также в соглашении были прописаны бонусы в размере 40 миллионов.