«Ливерпуль» не получит бонусы от «Барселоны», если Коутиньо выиграет Лигу чемпионов с «Баварией»
08:05
«Ливерпуль» не получит никаких бонусов от «Барселоны» за выступления нападающего Филиппе Коутинью в «Баварии», сообщает The Times.
Если бразилец выиграет Лигу чемпионов в составе немецкого клуба, за который он выступает на правах аренды из «Барселоны», «Ливерпуль» не получит бонусы. Эти выплаты привязаны только к выступлениям Коутинью в «Барсе».
Напомним, в случае победы в Лиге чемпионов с Коутинью в составе «Барселона» должна была бы заплатить «Ливерпулю» 5 миллионов евро.
Бразилец перешел в каталонский клуб в январе 2018 года. За него заплатили 120 миллионов евро. Также в соглашении были прописаны бонусы в размере 40 миллионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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