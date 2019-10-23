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Лионель Месси установил рекорд Лиги чемпионов

22:11
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Славии».

32-летний аргентинец забивает уже в 15 сезонах Лиги чемпионов подряд. Как информирует Opta, это уникальное достижение — никто до него не добивался такого результата.

Больше результативных сезонов в Лиге чемпионов было только у Райана Гиггза (16), но не подряд. Рауль, как и Месси, забивал в 15 сезонах Лиги чемпионов, но также не подряд.

Кроме того, Месси догнал лидеров по количеству голов в Лиге чемпионов разным командам, сообщает Gracenote. Аргентинец забивал 33 разным соперникам. Столько же у Рауля и Криштиану Роналду.

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Славия Пр — Барселона

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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