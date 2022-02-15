Во вторник, 15 февраля, «Спортинг» сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Спортинг» занял второе место в группе C с «Аяксом», дортмундской «Боруссией» и «Бешикташем». «Ман Сити» стал первым в квартете A, опередив «ПСЖ», «Лейпциг» и «Брюгге».

Следить за матчем «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Футбол 1».