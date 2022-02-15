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Сегодня, 21:45

Лига чемпионов, «Спортинг» — «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Сити»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Getty Images

Во вторник, 15 февраля, «Спортинг» сыграет с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Спортинг» занял второе место в группе C с «Аяксом», дортмундской «Боруссией» и «Бешикташем». «Ман Сити» стал первым в квартете A, опередив «ПСЖ», «Лейпциг» и «Брюгге».

Следить за матчем «Спортинг» — «Манчестер Сити» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Футбол 1».

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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