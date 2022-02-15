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Сегодня, 21:43

Месси и Мбаппе выйдут в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом», Неймар начнет игру в запасе

Иван Шитик
Корреспондент

Стал известен стартовый состав «ПСЖ» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Бразильский нападающий Неймар попал в заявку на встречу, но остался в числе запасных.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Нуну Мендеш, Данилу, Паредес, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Месси.

Игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Начало — 23.00 мск.

Ответный матч пройдет 9 марта в Мадриде и начнется в то же время.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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