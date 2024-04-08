Лига чемпионов — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 9 и 10 апреля
«Реал Мадрид» сыграет с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
9 и 10 апреля состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции еврокубка. Время начала — московское.
Расписание четвертьфинала Лиги чемпионов:
9 апреля, вторник
22:00. «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
22:00. «Арсенал» — «Бавария»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»
10 апреля, среда
22:00. «ПСЖ» — «Барселона»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko
22:00. «Атлетико» — «Боруссия Д»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: «Матч! Футбол 1», «Кинопоиск»
Ответные матчи запланированы на 16 и 17 апреля.
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