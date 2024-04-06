Осинькин: «Урал» вел агрессивную борьбу на протяжении всего матча»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отметил, что «Урал» вел агрессивную борьбу в матче 23-го тура РПЛ.

В субботу, 6 апреля, самарская команда на выезде победила екатеринбуржцев со счетом 2:1.

«Последние туры «Урал» был боевитой, хорошо организованной командой, которая могла подавить соперника своим умением вести единоборства. Мы это на себе ощутили. Смотрели матч со «Спартаком», пытались сделать какие-то выводы. Но тем не менее считаю, что первый тайм у нас не получился. Второй тайм в целом прошел лучше. Мы могли бы разговаривать по-другому, не будь этого удаления. Но команда хозяев вела агрессивную борьбу на протяжении всего матча, и градус борьбы вылился в то, что она осталась в меньшинстве», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

«Крылья Советов» поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка. «Урал» идет на 13-й строчке с 20 очками.