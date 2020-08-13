Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Лейпциг» и «Атлетико» назвали стартовые составы

21:04
Диего Симеоне. Фото Twitter.
Диего Симеоне. Фото Twitter.
Теги:

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Кампль, Лаймер, Нкунку, Поульсен, Ольмо.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Коста, Льоренте.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

РБ Лейпциг — Атлетико

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7787
Все опросы
Кто из четвертьфиналистов — фаворит Лиги чемпионов-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир