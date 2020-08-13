«Лейпциг» и «Атлетико» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Кампль, Лаймер, Нкунку, Поульсен, Ольмо.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Коста, Льоренте.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.