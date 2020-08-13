«Лейпциг» и «Атлетико» назвали стартовые составы
21:04
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Атлетико».
«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Анхелиньо, Забитцер, Кампль, Лаймер, Нкунку, Поульсен, Ольмо.
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Эррера, Коке, Сауль, Карраско, Коста, Льоренте.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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