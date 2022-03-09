Левандовски стал шестым игроком, который сделал два хет-трика в одном сезоне Лиги чемпионов

«Бавария» дома со счетом 7:1 обыграла «Зальцбург» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Роберт Левандовски.

Поляк оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов с начала игры.

Для него это второй хет-трик в нынешнем сезоне ЛЧ. Он стал шестым игроков в истории турнира, который два раза забивал по три мяча сопернику в одном сезоне.

Рекорд принадлежит нападающему Криштиану Роналду, который в сезоне-2015/16 сделал три хет-трика.

Также это пятый хет-трик для Левандовски в ЛЧ за карьеру. В современной истории Лиги чемпионов большее количество раз хет-трик оформляли лишь Криштиану Роналду и Лионель Месси (по 8).