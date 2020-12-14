Лэмпард высказался о предстоящих матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На данной стадии лондонский клуб встретится с мадридским «Атлетико».

— Многие могут сказать, что это самый сложный вариант из возможных, исходя из нашей нынешней формы, опыта и того, как «Атлетико» выступает в ла лиге, — цитирует Лэмпарда BBC. —Мы должны верить в себя. И в матчах с такими командами нужно прикладывать все усилия, чтобы выиграть. «Атлетико» сейчас на вершине ла лиги. В прошлом году мы смогли выбить «Ливерпуль». Нам нужно выполнить свою работу и быть уверенными в победе.

«Атлетико» после 11 туров чемпионата Испании занимает второе место в турнирной таблице. «Челси» в АПЛ располагается на пятой строчке. Их матчи в 1/8 финала ЛЧ состоятся в 2021 году. Точный календарь игр станет известен позднее.