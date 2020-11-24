Лэмпард перед игрой с «Ренном»: «Изучил расписание, это жесть»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед матчем Лиги чемпионов с «Ренном» сказал, что у команды очень тяжелый график.

«Я рад нашей победной серии (пять матчей подряд — Прим. «СЭ», и сейчас важно сохранить баланс. Надо сохранить эти приятные ощущения, но настрой еще важнее. Одержать шесть побед было бы здорово, однако мы не должны опускаться ниже заданного уровня. «Ренн» — хорошая команда. Необходимо сохранить набранный темп.

Я изучил расписание, это жесть. В «боксинг дэй» мы играем с «Арсеналом», а потом спустя пару дней еще матч. Надо постараться обыграть «Ренн», потому что если мы гарантируем себе путевку в следующий раунд, можно будет дать кому-то отдохнуть. Но в любом случае даже при ротации состава мы хотим занять в группе первое место».

Матч «Ренн» — «Челси» начнется в 20.55 по московскому времени.