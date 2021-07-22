«Легия» дома обыграла «Флору»
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«Легия» победила «Флору» (2:1) в первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов. Ответный матч состоится в Эстонии 27 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Легия» (Польша) — «Флора» (Эстония) — 2:1 (1:0)
Голы: Капустка, 3, Рафаэл Лопеш, 90+1 — Саппинен, 53
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