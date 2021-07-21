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Хет-трик Захави и дубль Гетце помогли ПСВ разгромить «Галатасарай» в отборочном турнире Лиги чемпионов

21 июля 2021, 23:55
Марио Гетце (слева). Фото ФК ПСВ.
Марио Гетце (слева). Фото ФК ПСВ.
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ПСВ победил «Галатасарай» (5:1) в первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей хет-трик сделал Эран Захави. Дубль в активе Марио Гетце. У турецкого клуба забил Эмре Кылынч.

Ответный матч состоится в Турции 28 июля.

Лига чемпионов

Второй отборочный раунд

Первый матч

ПСВ (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция) — 5:1 (2:1)

Голы: Захави, 2 (1:0). Захави, 35 (2:0). Эмре Кылынч, 42 (2:1). Гетце, 51 (3:1). Захави, 84 (4:1). Гетце, 88 (5:1).

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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