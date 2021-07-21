Хет-трик Захави и дубль Гетце помогли ПСВ разгромить «Галатасарай» в отборочном турнире Лиги чемпионов
21 июля 2021, 23:55
ПСВ победил «Галатасарай» (5:1) в первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов.
В составе победителей хет-трик сделал Эран Захави. Дубль в активе Марио Гетце. У турецкого клуба забил Эмре Кылынч.
Ответный матч состоится в Турции 28 июля.
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
ПСВ (Нидерланды) — «Галатасарай» (Турция) — 5:1 (2:1)
Голы: Захави, 2 (1:0). Захави, 35 (2:0). Эмре Кылынч, 42 (2:1). Гетце, 51 (3:1). Захави, 84 (4:1). Гетце, 88 (5:1).
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