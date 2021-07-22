«Олимпиакос» обыграл «Нефтчи» в отборочном турнире Лиги чемпионов
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В первом матче второго раунда отборочного турнира Лиги чемпионов «Олимпиакос» победил «Нефтчи» (1:0).
Единственный мяч на 29-й минуте забил Мохамед Камара, который на 43-й минуте был удален. У гостей на 63-й минуте красную карточку получил Мерт Челик.
Ответный матч пройдет в Азербайджане 28 июля
Лига чемпионов
Второй отборочный раунд
Первый матч
«Олимпиакос П» (Греция) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 1:0 (1:0)
Гол: Камара, 29
Удаления: Камара, 43 — Челик 69
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