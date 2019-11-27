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Кузяев пропустит матч с «Бенфикой» из-за перебора желтых карточек

27 ноября 2019, 21:17
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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил желтую карточку в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».

Кузяев получил предупреждение на 16-м минуте встречи. Это его третья желтая карточка на турнире, из-за чего он пропустит следующий матч против «Бенфики» (10 декабря).

Кузяев проводит 4-й матч в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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