Кузяев пропустит матч с «Бенфикой» из-за перебора желтых карточек
27 ноября 2019, 21:17
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев получил желтую карточку в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лиона».
Кузяев получил предупреждение на 16-м минуте встречи. Это его третья желтая карточка на турнире, из-за чего он пропустит следующий матч против «Бенфики» (10 декабря).
Кузяев проводит 4-й матч в Лиге чемпионов, в которых не отметился результативными действиями.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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