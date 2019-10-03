Куртуа не тренировался в общей группе, Зидан вызвал вратаря «Кастильи»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сегодня тренировался отдельно от команды, сообщает официальный сайт клуба. Он был заменен в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (2:2). Сообщалось, что у него зафиксировали головокружение и расстройство желудка.

Также указано, что главный тренер Зинедин Зидан пригласил на тренировку команды вратаря «Кастильи» (дубля «Реала» — прим. «СЭ») Диего Альтубе.

5 октября в матче восьмого тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Гранаду». Начало в 17.00 по московскому времени.

Куртуа заменили в перерыве. Вынужденная замена или наказание Зидана?