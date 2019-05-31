Кристиан Эриксен: "Выиграть Лигу чемпионов означало бы громко заявить о себе"

Ведущий полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен​ перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" признался, что мечтает выиграть турнир. По его мнению, "шпоры" громко заявят о себе в случае победы.

- Мы много лет занимаем место в четверке в премьер-лиге, выступаем в Лиге чемпионов, - цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена. - Выиграть этот турнир означало бы громко заявить о себе. Это совершенно особый турнир. Каждый футболист мечтает выиграть его. Я бы хотел иметь такую строчку в своем резюме.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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