«Краснодар» вовсю готовится к матчу с «Олимпиакосом». Фото

«Краснодар» в официальном Twitter поделился фотографиями с тренировки в Греции перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Разминка с видом на холм Акрополя, увенчанный Парфеноном. Заряжаемся энергией на битву, — подписал клуб фотографии.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

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