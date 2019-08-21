«Краснодар» вовсю готовится к матчу с «Олимпиакосом». Фото
13:35
«Краснодар» в официальном Twitter поделился фотографиями с тренировки в Греции перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
— Разминка с видом на холм Акрополя, увенчанный Парфеноном. Заряжаемся энергией на битву, — подписал клуб фотографии.
Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени.
Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
Разминка с видом на холм Акрополя, увенчанный Парфеноном ??— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 21, 2019
Заряжаемся энергией на битву ??#ОлимпиакосКраснодар #ЛЧ #ВпередБыки pic.twitter.com/Yhyb5upITN
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