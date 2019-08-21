Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Краснодар» вовсю готовится к матчу с «Олимпиакосом». Фото

13:35
Теги:

«Краснодар» в официальном Twitter поделился фотографиями с тренировки в Греции перед первым матчем 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».

— Разминка с видом на холм Акрополя, увенчанный Парфеноном. Заряжаемся энергией на битву, — подписал клуб фотографии.

Матч «Олимпиакос» — «Краснодар» состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир