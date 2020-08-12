«Краснодар» благодаря победе «Севильи» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф

«Севилья» в четвертьфинале Лиги Европы обыграла «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

в полуфинал вышли «МЮ», «Севилья», «Интер» и «Шахтер». Эти команды уже обеспечили себе право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов-2020/21. Благодаря этому в групповой этап турнира напрямую вышел «Ренн» как третья команда в пятом по силе национальном чемпионате, из-за чего «Краснодар» начнет выступление в Лиге чемпионов с раунда плей-офф, а не с 3-го квалификационного раунда.