Главный тренер «Монако» Нико Ковач после поражения от «Шахтера» (0:1) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что монегаски проявили слишком большое уважение к соперникам. По его мнению, выйти в групповую стадию еще возможно.

«Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом. Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.