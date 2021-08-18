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Ковач — о поражении от «Шахтера»: «Проявили к соперникам слишком большое уважение»

03:43
Нико Ковач (слева) отвечает на вопросы. Фото Twitter
Нико Ковач (слева) отвечает на вопросы. Фото Twitter
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач после поражения от «Шахтера» (0:1) в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что монегаски проявили слишком большое уважение к соперникам. По его мнению, выйти в групповую стадию еще возможно.

«Мы проявили к соперникам слишком большое уважение. Мы теряли мяч слишком быстро и слишком легко, поэтому у нас не было необходимой уверенности в себе. Чтобы обрести ее, нужно владеть мячом. Думаю, это основная причина, почему мы плохо начали игру. Ребята слишком нервничали на старте, но затем мы доминировали 70 минут. Мы все еще верим», — цитирует пресс-служба УЕФА Ковача.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

Монако — Шахтер Д

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032632--monaco-vs-shakhtar-donetsk/

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Евгений Козинов все материалы автора

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