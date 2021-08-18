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Сидибе верит, что «Монако» удастся пройти «Шахтер»

03:28

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе после поражения от «Шахтера» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов признался, что верит в выход в групповую стадию.

«Это было сложно, особенно в первые 20 минут, когда мы проявили к ним слишком много уважения. Они владели мячом, но затем «Монако» повысил интенсивность, больше играл на половине соперника и создал несколько хороших моментов. Матчи на таком уровне решают детали, но мы все еще верим в успех.

Проиграли первый матч, но теперь у нас есть второй. Должны проанализировать то, что пошло не так, продолжать делать то, что сделали правильно, и попробовать квалифицироваться", — цитирует пресс-служба УЕФА Сидибе.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

Монако — Шахтер Д

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Евгений Козинов все материалы автора

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