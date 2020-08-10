Корне рискует пропустить игру «Манчестер Сити»
10 августа 2020, 04:59
Нападающий «Лиона» Максвел Корне получил мышечную травму. Как сообщает BeFoot, ивуариец рискует пропустить игру 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
В этом сезоне Корне сыграл в 36 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
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