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Корне рискует пропустить игру «Манчестер Сити»

10 августа 2020, 04:59

Нападающий «Лиона» Максвел Корне получил мышечную травму. Как сообщает BeFoot, ивуариец рискует пропустить игру 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В этом сезоне Корне сыграл в 36 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми




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