Корне рискует пропустить игру «Манчестер Сити»

Нападающий «Лиона» Максвел Корне получил мышечную травму. Как сообщает BeFoot, ивуариец рискует пропустить игру 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

В этом сезоне Корне сыграл в 36 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.