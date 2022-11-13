Конте: «Лига чемпионов — это турнир, в котором может случиться все, что угодно»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о целях команды в Лиге чемпионов.

«Мы должны быть довольны, потому что остаться в первой четверке и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов — это большое достижение для нас. Я надеюсь, что все игроки подойдут ко второй части сезона в хорошем состоянии, а потом посмотрим, но у нас есть большое желание продолжать совершенствовать наш путь.

Лига чемпионов — это турнир, в котором может случиться все, что угодно. В прошлом «Тоттенхэму» случалось доходить до финала, и сейчас мы постараемся сделать все возможное в Лиге чемпионов", — приводит Independent слова Конте.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные игры состоятся 7-8 и 14-15 марта.