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11 ноября, 20:47

Гальтье сообщил, что в «ПСЖ» придумают третью систему игры для матча с «Баварией»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье прокомментировал попадание на «Баварию» в 1/8 финала Лиге чемпионов.

«Бавария» — хороший соперник, команда, которая выиграла все. Посмотрим, как все сложится через три месяца. «ПСЖ» использует две игровые системы, и я думаю, что мы начнем использовать и третью в некоторых матчах против команд определенного уровня. Я попрошу тренерский штаб поработать над новым вариантом", — приводит слова Гальтье Foot01.

Он также отметил, что клубу необходимо найти сбалансированную модель, которая позволит максимально быстро возвращать мяч. По его словам, он хочет предложить игрокам третью систему и посмотреть, сможет ли команда выступать еще лучше.

Первая игра пройдет во Франции 14 февраля 2023 года, ответный матч состоится в Германии 8 марта.

Источник: https://www.foot01.com/equipe/paris/psg-galtier-annonce-une-surprise-pour-le-bayern-415848

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