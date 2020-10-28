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«Конечно, здорово, что я забил два мяча, но лучше бы мы победили». Тюрам — о матче «Боруссия» — «Реал»

02:55
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Нападающий «Боруссии» Маркус Тюрам после ничьей с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2) признался, что рад своим первым голам в еврокубке. Однако ему хотелось бы победить.

— Конечно, здорово, что забил два первых мяча в Лиге чемпионов «Реалу», но лучше бы мы взяли сегодня три очка, — цитирует пресс-служба УЕФА Тюрама. — «Реал» — одна из лучших команд в мире, и мы должны были понимать, что они всеми силами попытаются спастись. Надо извлечь из этого урок.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/

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