«Конечно, здорово, что я забил два мяча, но лучше бы мы победили». Тюрам — о матче «Боруссия» — «Реал»
02:55
Нападающий «Боруссии» Маркус Тюрам после ничьей с «Реалом» в Лиге чемпионов (2:2) признался, что рад своим первым голам в еврокубке. Однако ему хотелось бы победить.
— Конечно, здорово, что забил два первых мяча в Лиге чемпионов «Реалу», но лучше бы мы взяли сегодня три очка, — цитирует пресс-служба УЕФА Тюрама. — «Реал» — одна из лучших команд в мире, и мы должны были понимать, что они всеми силами попытаются спастись. Надо извлечь из этого урок.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029400--monchengladbach-vs-real-madrid/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур