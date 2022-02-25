Губерниев отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

«Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга? Сейчас важнее другое — абсолютно политическое решение МОК последних часов. Предлагают убрать вообще все соревнования из России и Беларуси, не включать гимны, не показывать флаги, — сказал Губерниев «СЭ». — Это абсолютно политизированная история. Опять коллективная ответственность людей, которые готовятся к соревнованиям. Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем. Речь же не идет о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года, этапы Кубка. Хорошо, с волейболом вы не связываетесь, так как там много денег и все на них попадут. Что же вы волейбол не отнимаете, умники? Переносить некуда?

«Формула-1» понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам! Будем поддерживать российский спорт по-прежнему страстно».

Ранее, 25 февраля, УЕФА сообщил о том, что новым местом проведения финального матча стал «Стад де Франс». Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация не поддерживает решение УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая и начнется в 23.00 (мск).