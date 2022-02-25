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Сегодня, 19:41

Губерниев отреагировал на перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж

Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение УЕФА о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
«Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга? Сейчас важнее другое — абсолютно политическое решение МОК последних часов. Предлагают убрать вообще все соревнования из России и Беларуси, не включать гимны, не показывать флаги, — сказал Губерниев «СЭ». — Это абсолютно политизированная история. Опять коллективная ответственность людей, которые готовятся к соревнованиям. Решение принимает МОК, но кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем. Речь же не идет о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года, этапы Кубка. Хорошо, с волейболом вы не связываетесь, так как там много денег и все на них попадут. Что же вы волейбол не отнимаете, умники? Переносить некуда?
«Формула-1» понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам! Будем поддерживать российский спорт по-прежнему страстно».

Ранее, 25 февраля, УЕФА сообщил о том, что новым местом проведения финального матча стал «Стад де Франс». Президент РФС Александр Дюков заявил, что организация не поддерживает решение УЕФА.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая и начнется в 23.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
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Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
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