Главный тренер «ПСЖ» Почеттино прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов в Париж

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Мы очень воодушевлены, для нас это дополнительная мотивация. «ПСЖ» уже играл в финале Лиги чемпионов, это невероятно. Но нужно упорно работать, чтобы сыграть в этом матче. Парижане будут счастливы видеть «ПСЖ» в финале. Без разницы, в каком европейском городе пройдет матч. Да, теперь он будет в Париже, но ощущения были бы такими же в любом городе», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая.

«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» обыграл мадридцев со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 9 марта.