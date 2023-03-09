Коман — о победе над «ПСЖ»: «Было очень тяжело, особенно в первом тайме»

Форвард «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было очень тяжело, особенно в первом тайме. Соперник играл хорошо. Мы поговорили в перерыве, устранили некоторые проблемы и стали действовать более компактно во втором тайме. Думаю, мы победу заслужили. Вышедшие на замену игроки отлично выполнили свою задачу», — цитирует пресс-служба УЕФА Комана.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.