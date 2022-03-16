Коке признан лучшим игроком матча «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:0). После игры ему вручили памятный приз.

«Это настоящий лидер на поле. Он не только занимается организацией игры и находит для команды баланс, но также выстраивает атакующие действия, играя между линиями своей команды и находя бреши в построениях соперника», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

В первом матче была зафиксирована ничья (1:1), поэтому в четвертьфинал вышел «Атлетико». Соперник станет известен после жеребьевки, которая пройдет 18 марта.

15.03.2022 | Манчестер Юнайтед — Атлетико